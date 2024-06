Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: prévisions financières réitérées pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Stellantis a réitéré jeudi ses prévisions financières pour 2024 en amont d'une journée d'investisseurs devant se tenir dans la journée à Auburn Hills (Michigan).



Le groupe automobile a confirmé son objectif d'une marge opérationnelle ajustée 'à deux chiffres' cette année, assortie d'un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') industriel positif.



Natalie Knight, sa directrice financière, a toutefois prévenu s'attendre à des écarts de performance entre le premier et le second semestre.



Le premier semestre devrait ainsi se traduire par une marge opérationnelle de l'ordre de 10%-11%, avec un 'free cash flow' industriel sensiblement inférieur par rapport à l'année précédente.



Le second semestre sera marqué, de son côté, par plusieurs lancements de produits, des initiatives en matière de coûts et l'amélioration anticipée du fonds de roulement.



Tous ces éléments devraient, selon le constructeur, soutenir une amélioration séquentielle de sa marge opérationnelle et de son 'free cash flow' industriel.



Concernant les retours de capitaux aux actionnaires, Stellantis dit viser une distribution de plus de 7,7 milliards d'euros sous forme de dividendes et de rachats d'actions cette année.



A horizon 2025, l'entreprise dit viser la fourchette supérieure de sa politique de distribution de dividendes (25-30%), à comparer avec 25% ces dernières années.



Ces annonces étaient accueillies sans entrain à la Bourse de Paris, où le titre perdait près de 1% en tout début de séance dans un indice CAC 40 en baisse de 0,3%.





