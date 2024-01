Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: présente les nouveaux équipages pour la WEC information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 13:47









(CercleFinance.com) - Alors que le Championnat du Monde d'Endurance (WEC) de la FIA 2024 débutera les 24 et 25 février lors du prologue officiel au Qatar, le Team Peugeot TotalEnergies a entamé les derniers préparatifs de la nouvelle campagne, déterminé à continuer de s'améliorer cette saison.



Depuis l'arrivée de Stoffel Vandoorne l'année dernière, l'équipe a eu l'occasion de revoir les équipages des deux Peugeot 9X8 engagées en WEC.



Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Eric Vergne feront équipe dans la Peugeot 9X8 n°93

Paul Di Resta, Loïc Duval et Stoffel Vandoorne se partageront le pilotage de la voiture n°94.



Le Team Peugeot TotalEnergies est complété par Malthe Jakobsen qui sera le pilote de réserve de l'équipe.



Olivier Jansonnie - Directeur technique de Peugeot Sport : ' Nous avons la chance d'avoir six pilotes très talentueux, nous avons donc décidé d'optimiser chaque voiture en regroupant les pilotes en fonction de leurs préférences de réglages, le but étant d'améliorer les performances '.





