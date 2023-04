Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: présente la Peugeot 408X au salon de Shanghai information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 10:49









(CercleFinance.com) - Peugeot poursuit le lancement international de la nouvelle 408 en présentant le modèle chinois, la 408X, au Salon International de l'Automobile de Shanghai, du 18 au 27 avril.



Le concept car Peugeot inception est également exposé à Shanghai, pour la première fois en Asie.



La 408X est produite en Chine dans l'usine Dongfeng Peugeot de Chengdu dans le centre de la Chine.



La Peugeot 408X comme en Europe, dispose de deux motorisations hybrides auto-rechargeables de 180 ch et 225 ch, aux côtés du moteur essence PureTech de 130 ch.



Linda Jackson, CEO de la marque Peugeot, a déclaré au Salon International de l'Automobile de Shanghai : ' La Peugeot 408X tout comme Peugeot inception concept démontrent parfaitement la capacité d'innovation de Peugeot et illustrent brillamment les trois valeurs de la marque : Allure, Emotion, Excellence. Avec leur allure spectaculaire, ces deux véhicules vont faire découvrir Peugeot sous un nouveau jour particulièrement séduisant à la clientèle chinoise. '





