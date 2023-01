Stellantis: présente la nouvelle Peugeot 408 information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Le groupe présente la nouvelle Peugeot 408. Elle est arrivée sur le marché à la fin de l'année 2022. Avec ce véhicule, la marque complète son offre sur le segment très stratégique du segment C.



Peugeot a pris une place de choix au cours des dernières années, avec les succès des SUV 3008 et 5008, et de trois générations de berlines 308 et breaks 308 SW, dont la dernière vient tout juste d'être lancée. La Peugeot 408 vient compléter l'offre de la marque et se positionne en haut de gamme du segment C.



La 408 sera d'abord produite en France, à Mulhouse, pour le marché Européen puis, très vite dans l'usine de Chengdu en Chine pour le marché local.



La Peugeot 408 se distingue tout d'abord par sa silhouette Fastback dynamique mais aussi par son style reconnaissable entre tous.



Les lignes sont acérées, la calandre, qui reprend la couleur de la caisse pour s'intégrer parfaitement dans la face avant, est ponctuée du nouvel emblème de Peugeot, frappé d'une tête de Lion.



La 408 est solidement posée sur de grandes roues de 720 mm de diamètre, et les jantes iconiques de 20 pouces présentent un design géométrique disruptif.



D'une longueur de 4,69 m, basée sur un empattement long de 2,79 m, la nouvelle Peugeot 408 offre une habitabilité remarquable à l'arrière, avec un espace aux genoux de 188 mm. Le coffre à bagages est lui aussi généreux, avec un volume de 536 litres d'eau, modulable jusqu'à 1611 litres une fois les dossiers des sièges arrière rabattus. La hauteur est de 1,48 m.



La Peugeot 408 offre la dernière génération du Peugeot i-Cockpit®, reconnaissable entre tous par son volant compact.



Le véhicule est alimenté par 6 caméras et 9 radars. On compte également un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, une vision de nuit (Night Vision) qui permet d'alerter de la présence d'animaux, de piétons ou de cyclistes sur la voie, une surveillance d'angle mort longue portée (75 mètres), une alerte arrière de trafic, qui prévient d'un danger potentiel lors d'une marche arrière.



La 408 comporte deux versions hydrides rechargeables de 180 et 225 ch et une version essence de 130 ch. Toutes trois sont associées à une boîte automatique à 8 rapports EAT8. Une version tout électrique suivra quelques mois plus tard.



Plusieurs modes de conduite peuvent être sélectionnés (Electric, Eco, Hybrid, Normal et Sport) selon la motorisation.



' Avec son allure unique, sa silhouette de Fastback innovante et son élégance émancipée, la nouvelle 408 est la parfaite expression de la philosophie et de l'inventivité de la Marque Peugeot ', déclare Linda Jackson, CEO de la marque Peugeot. ' Ils trouveront en elle l'exigence technologique de Peugeot - une efficience maîtrisée et une expérience digitale de très haut niveau - ainsi que toutes les émotions que procure une conduite instinctive '.



6 teintes seront disponibles: bleu obsession (nouvelle teinte, sélectionnée pour porter le lancement du modèle), gris titane (nouvelle teinte), gris artense (finition Allure uniquement), rouge elixir, blanc nacré et noir perla nera.



Afin d'assurer une atmosphère intérieure saine, la nouvelle Peugeot 408 est équipée du système AQS (Air Quality System), qui contrôle en permanence la qualité de l'air entrant dans l'habitacle, et est capable d'activer automatiquement le recyclage de l'air.



Développé en partenariat avec Focal, marque française spécialiste en Audio, le système Hi-Fi Premium FOCAL® est le fruit d'un travail de co-conception de plus de 3 années. Complété par le traitement numérique sonore ARKAMYS, le système Hi-Fi Premium FOCAL® est composé de 10 haut-parleurs.