Stellantis: présente la nouvelle Jeep Wagoneer S électrique

(CercleFinance.com) - La marque Jeep® annonce le lancement de son premier véhicule électrique à batterie (BEV) mondial. Le groupe présente la nouvelle Jeep Wagoneer S haut de gamme entièrement électrique, qui sera vendue aux États-Unis à l'automne 2024, puis sur les principaux marchés du monde entier.



Proposé exclusivement en BEV, la Jeep Wagoneer S offre un système 4xe de série avec une gestion tout-terrain, une technologie avancée, des performances de 600 chevaux et un temps de 0 à 60 mph d'environ 3,5 secondes.



La nouvelle Jeep Wagoneer S fait partie de l'initiative mondiale d'électrification en cours de la marque Jeep qui transforme le 4xe en nouveau 4x4 pour atteindre la liberté zéro émission.



Ce plan s'inscrit pleinement dans les objectifs de zéro émission nette de carbone fixés par Stellantis dans le cadre du plan stratégique à long terme Dare Forward 2030.





