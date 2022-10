Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: présente de nouveaux modèles électriques information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 15:01









(CercleFinance.com) - Stellantis profite du Mondial de l'Auto de Paris pour présenter de nouveaux modèles électrifiés ainsi que ses projets pour l'avenir de la mobilité.



Les Citroën ë-Jumpy et le Peugeot e-Expert ont ainsi été présentés par le constructeur. Ces véhicules constituent les premiers utilitaires légers à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène du groupe.



La Nouvelle DS 3 E-TENSE a également fait sa première apparition publique dans une version 100%électrique offrant jusqu'à 402 km d'autonomie.

De son côté, Jeep a dévoilé sa toute nouvelle Jeep Avenger, le premier SUV Jeep 100%électrique,



Le groupe annonce enfin l'arrivée de trois nouveaux modèles électriques au sein de son usine de Mulhouse, à savoir les Peugeote-308, e-308 SW et e-408.



Stellantis précise qu'un total de 12modèles de véhicules électriques (VE) seront construits en France dans cinq usines d'ici à 2024 pour une capacité de plus d'un million de véhicules.





