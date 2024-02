Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: première tranche du plan de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi le lancement de la première tranche de son programme de rachat d'actions pour 2024, une enveloppe qui pourrait atteindre un montant d'un milliard d'euros.



Cette première tranche, qui doit être lancée aujourd'hui pour se terminer au plus tard le 5 juin, s'inscrit dans le cadre du plan de rachat de titres de trois milliards d'euros qui avait été annoncé le 15 février, à l'occasion des résultats annuels.



Le groupe automobile précise qu'il envisage d'annuler les actions ordinaires acquises dans le cadre de son programme, à l'exception d'une part de 500 millions d'euros qu'il destine à la rémunération de ses plans d'actions.





