Stellantis : première cotation, le titre s'envole de +5%

(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en hausse de près de 5% à la Bourse de Paris. Les actions ordinaires de Stellantis sont négociées sur Euronext à Paris et sur le Mercato Telematico Azionario à Milan à compter d'aujourd'hui, et sur le New York Stock Exchange à compter du mardi 19 janvier 2021, dans chaque cas sous le code mnémonique ' STLA '. La fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) qui a mené à la création de Stellantis a pris effet le 16 janvier.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +6.78%