STELLANTIS : premier déposant de brevets français

(AOF) - Stellantis confirme sa place de premier déposant de brevets français avec 1239 brevets publiés en France en 2020, selon le palmarès annoncé par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). " Ces 20 dernières années, nous avons figuré parmi les principaux déposants français de brevets, avec plus de 1000 publications par an. En 2019, nous avons renoué avec la première place, que nous gardons/renouvelons en 2020 " a souligné le groupe automobile.

Les axes technologiques protégés par ces droits de propriété intellectuelle, ont pour priorité les grands enjeux de la mobilité de demain.

Ils comprennent les développements de nouvelles chaînes de traction répondant aux attentes de nos clients en matière de transition énergétique et de mobilité durable et responsable (100% électrique, hybridation, hydrogène) : moteurs, transmissions, batteries, piles à combustible et leurs stratégies de contrôle-commande.

Ces axes incluent également l'accompagnement des évolutions sociétales qui engendrent tout autant le développement du digital, de la connectivité, et des nouveaux usages (véhicules partagés, services) : infotainment, connectivité/applications car to X, diagnostic à distance, mise à jour des logiciels embarqués (OTA), fonctionnalités " E-call " avancées, interfaces homme-machine/cockpit digital.

Stellantis cite par ailleurs le déploiement d'aides à la conduite toujours plus perfectionnées pour rendre ses véhicules toujours plus sûrs.

Enfin, la crise sanitaire a fait émerger la vente de véhicules en ligne et de nouvelles offres de mobilité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.