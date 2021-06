Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : premier déposant de brevets en France Cercle Finance • 08/06/2021 à 11:04









(CercleFinance.com) - Stellantis confirme sa place de premier déposant de brevets français avec 1239 brevets publiés dans l'Hexagone en 2020, selon le palmarès annoncé par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 'Nos recherches technologiques s'inscrivent dans l'objectif de fournir à nos clients des solutions de mobilité toujours plus sûres, abordables et durables', fait savoir Stellantis. 'Nos inventions brevetées sont un facteur clé pour assurer ce succès et nous apportent un avantage concurrentiel stratégique. La protection de nos technologies est également un levier de création de valeur et constitue une part importante du capital immatériel du Groupe', ajoute-t-il.

