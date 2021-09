Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : poursuit le repli amorcé sous 18,73E information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Stellantis poursuit le repli amorcé sous 18,73E le 13 août dernier. Le titre enfonce le récent plancher des 16,8E suite à l'annonce de la cession de 36,1 millions de titres par le partenaire chinois Dongfeng. Stellantis qui ouvre un 'gap' de rupture sous 16,97E pourrait rapidement refermer le 'gap' des 16,55E du 2 août avant de tester la zone de soutien des 15,87E.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.57%