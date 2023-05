Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : pourrait glisser vers 14E puis 13,1E information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Stellantis recule sous les 14,4E et poursuit la consolidation déclenchée par la cassure des 15,7E, l'ex-plancher des 17 et 20 mars.

La tendance passe à baissière, le prochain support moyen terme qui se situe vers 14E (plancher du 20 au 30 janvier) est désormais très proche et Stellantis pourrait s'en aller rechercher le plancher annuel des 13,1E du 22 au 28 décembre dernier.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -1.55%