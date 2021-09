Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : plusieurs nouveautés prévues au salon de Dallas information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 09:56









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé jeudi qu'il dévoilerait plusieurs nouveaux modèles à l'occasion du salon automobile du Texas, organisé dans le cadre de la Foire annuelle de l'Etat américain. Les présentations du groupe automobile feront évidemment la part belle aux plus gros modèles dans cette région où les 4x4 constituent la norme sur les infrastructures routières. Stellantis a notamment prévu de lever le voile sur trois nouveaux pick-ups de sa marque Ram Truck, ainsi qu'une série de nouvelles déclinaisons de sa marque Jeep (Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler et Jeep Compass). Mais le constructeur compte aussi faire un peu de place à ses marques italiennes, en particulier Alfa Romeo dont les best-sellers Stelvio et Giulia seront exposés au public. Concernant Fiat, c'est le cabriolet 124 Spider qui sera présenté dans le cadre du salon, qui doit se tenir à Dallas entre le 25 septembre et le 17 octobre.

