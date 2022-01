Stellantis : plusieurs accords avec Amazon pour connecter ses véhicules information fournie par AOF • 05/01/2022 à 14:38



(AOF) - Amazon et Stellantis ont annoncé ce mardi une série d’accords globaux pluriannuels visant à transformer l’expérience à bord des véhicules. Le constructeur automobile collaborera ainsi avec Amazon pour déployer la technologie et l’expertise software du géant américain au sein de son organisation, notamment pour le développement des véhicules, la création d’expériences connectées à bord et la formation de la prochaine génération d’ingénieurs software automobiles.



Ensemble, les deux entreprises mettront au point une suite de produits et services software parfaitement intégrée à l'univers digital des utilisateurs, avec des mises à jour " over-the-air " (OTA) qui ajouteront de la valeur au fil du temps



" Grâce à l'intelligence artificielle et au cloud computing, nous allons améliorer l'expérience globale de nos clients et transformer le véhicule en espace de vie personnalisable, tant pour les passagers que pour le conducteur ", a déclaré Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis.



" Ensemble, nous poserons les bases qui feront passer Stellantis d'un constructeur automobile traditionnel à un leader mondial du développement et de l'ingénierie pilotés par logiciel ", a complété Andy Jassy, le PDG d'Amazon.