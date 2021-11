Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : plus d'autonomie pour la e-208 et e-2008 information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 10:40









(CercleFinance.com) - Les versions 100% électriques des nouvelles Peugeot e-208 et e-2008 vont profiter d'évolutions technologiques dès le début de 2022. Lancées toutes deux à la fin de l'année 2019, les Peugeot e-208 et e-2008 100% électriques rencontrent un véritable succès sur les marchés, avec plus de 90 000 véhicules déjà produits. Ces deux véhicules évoluent technologiquement, afin d'offrir davantage d'autonomie à leurs utilisateurs. La nouvelle Peugeot e-208 proposera désormais jusqu'à 362 km d'autonomie WLTP, soit un gain de 22 km. Le nouveau Peugeot e-2008 offrira jusqu'à 345 km d'autonomie WLTP, soit un gain de 25 km. Mais au-delà des gains substantiels en autonomie sur le cycle WLTP, il faut souligner des gains importants en usage réel client, de l'ordre de 40 km, en condition de circulation urbaine à des températures proches de 0° C.

