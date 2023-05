Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : Peugeot reste leader du marché VP en 2023 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Au premier quadrimestre 2023, la marque Peugeot conserve la première place du marché des véhicules particuliers (VP), avec un volume en hausse de près de 6500 véhicules, ' soit +8 % par rapport à l'année 2022 ', annonce Stellantis.



Ces performances sont dues aux cinq véhicules qui confirment la première place de leur segment, mais principalement à la Peugeot 208 qui conserve le leadership des véhicules les plus vendus en France avec une part de marché de 5,6 %.



Peugeot accentue également son leadership des véhicules électrifiés en VP et en VU (véhicules utilitaires).



Dans un marché VP en hausse de 16,7 % Peugeot affiche une part de marché de 15,5 %. Dans un marché VU en baisse de 0,4 % Peugeot affiche une part de marché de 16,7 %. Dans un marché VP+VU en hausse de 13,3 % Peugeot affiche une part de marché de 15,7 %.





