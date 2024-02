Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: Peugeot prend 16,7% de part de marché VP France information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - Peugeot prend le leadership du marché VP + VU en France en janvier avec une part de marché de 16,8%, et une hausse de 15,6% de ses volumes de ventes, dans un marché en progression de 8,6%.



Peugeot prend également le leadership du marché des véhicules particuliers avec 16,7% de part de marché, et une hausse de 15,4% de ses volumes de ventes par rapport à 2023



La Peugeot 208 se classe en tête des véhicules particuliers les plus vendus en France avec une part de marché de 6,8 %, en progression de 1,5 points par rapport à janvier 2023.



La Peugeot E-208 est également numéro un du segment des BEV à particulier avec 10,9% de part de marché, en progression de 1,7 points par rapport à janvier 2023.



Deux véhicules Peugeot restent dans le top 5 des VP : les Peugeot 208 et Peugeot 2008.



' Nous sommes très contents des résultats obtenus en ce début d'année 2024, la marque Peugeot et plus particulièrement la Peugeot 208 qui reprend la première place des véhicules particuliers en France continuent à rencontrer un vif succès auprès de nos clients ', Zineb Ghout, Directrice de Peugeot France.





