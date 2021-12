Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : Peugeot leader du marché VP en novembre 2021 information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Peugeot est leader du périmètre des véhicules particuliers (VP) sur le mois de novembre 2021 pour le deuxième mois consécutif. Peugeot conserve la première place sur ce périmètre avec une part de marché de 17,3% au cumul onze mois 2021. ' Ces résultats continuent à être portés par l'ensemble des véhicules de la gamme des Peugeot 2008, 3008, 5008 et 508, leader de leur segment, mais également par la Peugeot 208 qui conserve sa place de véhicule le plus vendu en France ' indique le groupe. Peugeot est également leader des ventes aux entreprises, en VP au cumul 2021.

