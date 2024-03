Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: Peugeot conserve le leadership du marché VP information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 15:36









(CercleFinance.com) - Peugeot conserve le leadership du marché VP en France, pour le second mois consécutif avec une part de marché de 16,1 %, et une hausse de 13 % de ses volumes de ventes, dans un marché en progression de 11 %,



La Peugeot 208 occupe toujours la première place des véhicules particuliers les plus vendus en France avec une part de marché de 6,9 %, en progression de 1,2 point par rapport à février 2023. La Peugeot 208 est également le véhicule le plus vendu à particulier sur le mois de février 2024,



Peugeot est leader du marché électrique en VP+VU sur le mois et au cumul en progression de 68 % à fin février 2024 dans un marché en hausse de 31 %. La Peugeot E-208 prend la première place des ventes de véhicules électriques en France en 2024,



' La progression de 1,8 point de part de marché sur les ventes à particuliers et un socle de performance solide sur le marché B2B, nous permettent de réaliser une très bonne performance sur ce début d'année ', Zineb Ghout, Directrice de Peugeot France.





