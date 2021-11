Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : Peugeot a reçu un prix 'Car Design' information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Peugeot a reçu un prix ' Car Design ' pour l'ensemble de son design dans la catégorie 'Brand Design Language' ' La catégorie 'Brand Design Language' examine le langage de forme, la manière dont une marque exprime ses codes et ses valeurs à travers une gamme de produits cohérente et attrayante ' indique le groupe. Ce prix a été créé en 1984 à l'initiative du magazine Auto&Design. Il récompense les projets qui contribuent de manière significative à l'évolution du design automobile. Selon les termes du jury, ' la nouvelle gamme Peugeot montre que la marque évolue en termes de sportivité et de montée en gamme, en ajoutant des lignes fortes et audacieuses qui restent cohérentes avec les racines historiques de la marque '.

