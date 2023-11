Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Peugeot a choisi l'agence Accenture Song information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 17:03









(CercleFinance.com) - Peugeot a annoncé avoir nommé Accenture Song, le groupe créatif technologique d'Accenture, en tant qu'agence créative mondiale de référence à partir de janvier 2024, dans le cadre d'un appel d'offres.



Le groupe a regroupé l'ensemble de ses communications publicitaires mondiales, en Europe, au Moyen-Orient-Afrique, en Amérique du Sud, au Mexique et en Asie-Pacifique au sein d'Accenture Song.



' Accenture Song a pour mission d'aider à améliorer la notoriété et l'attrait de la marque et de sa vaste gamme de véhicules électriques pour un nouveau public mondial plus jeune grâce à des communications créatives sur tous les canaux ' indique le groupe.



La première campagne sera un lancement intégré à 360° du tout nouveau SUV électrique Fastback E-3008 au début de 2024. Il sera suivi d'activités de soutien pour le dévoilement du nouveau E-5008, ainsi que d'autres lancements.



Phil York, Directeur Marketing et Communication de Peugeot : ' Nous sommes ravis de nous associer à Accenture Song pour nous aider dans notre parcours de transformation en une marque 100 % électrique qui établit de nouvelles références en matière de design séduisant, de plaisir de conduite et de technologie.





