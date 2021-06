Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : partenariat étendu avec TotalEnergies Cercle Finance • 22/06/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Stellantis annoncent renouveler pour les cinq prochaines années leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, partenariat qui est en outre élargi désormais à Opel et Vauxhall. Ces accords de coopération couvrent dorénavant une collaboration accrue en recherche-développement, les lubrifiants de première monte, une recommandation exclusive des lubrifiants Quartz, la compétition automobile, la mobilité et la recharge électrique.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.13%