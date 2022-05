Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: partenariat étendu avec Palantir information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Stellantis va approfondir son partenariat avec l'américain Palantir, les deux groupes prévoyant désormais de collaborer dans des domaines tels que la chaîne d'approvisionnement.



Aux termes de ce vaste accord de licence, le groupe automobile utilisera le logiciel Foundry de Palantir afin d'accélérer la transformation numérique de ses 14 marques, dans tous ses métiers et au sein de l'ensemble de ses sites de production.



L'idée, à en croire les deux partenaires, consiste à améliorer la qualité des véhicules, à raccourcir les délais de livraisons et à amplifier la dimension du constructeur en matière d'échelle commerciale et marketing.



L'accord vise également à améliorer l'accès de Stellantis au marché des pièces détachées, dans un environnement de plus en plus dominé par les questions d'approvisionnement.





