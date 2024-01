Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis:partenariat entre DS et Syensqo dans la Formule E information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - DS Automobiles et Penske Autosport annoncent un partenariat de trois ans avec l'entreprise belge Syensqo. Cette annonce est faite à quelques jours de la première course de la saison 10 du championnat du monde ABB FIA de Formule E qui se déroulera à Mexico City samedi 13 janvier 2024,



Syensqo contribue à rendre les véhicules plus légers et plus sûrs en remplaçant le métal par des polymères hautes performances et en fournissant des matériaux pour des batteries plus efficaces.



Après deux doubles titres de Formule E, DS Automobiles compte bien retrouver le plus haut niveau de la compétition aux côtés d'une entreprise leader dans le domaine de l'industrie chimique.



Olivier François, Directeur général de DS Automobiles : ' Nous sommes ravis d'accueillir Syensqo, acteur clé dans l'avenir de la mobilité propre engagé dans la prochaine génération de voitures électriques, en tant que partenaire de DS Penske dans notre aventure au coeur du championnat du monde de Formule E. Cette collaboration incarne notre engagement continu à repousser les limites de l'innovation, de la technologie et de la performance. '





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.56%