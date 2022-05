Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: partenariat élargi avec Toyota information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 11:04









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi qu'il allait élargir son partenariat existant avec Toyota avec le lancement d'un nouveau fourgon grand volume, qui sera également disponible en version électrique.



Le géant automobile précise qu'il va fournir ce grand fourgon utilitaire à Toyota Motor Europe(TME), qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota.



Le nouveau véhicule sera produit sur les sites Stellantis de Gliwice (Pologne) et d'Atessa (Italie).



Prévu à la mi-2024, ce fourgon marque la première entrée de TME dans le segment des véhicules utilitaires grand volume, après les fourgons compacts et moyens déjà en cours de production.



La collaboration entre Stellantis et Toyota avait démarré en 2012, avec la production du véhicule utilitaire de taille moyenne de Toyota sur le site Stellantis d'Hordain (France).



Le partenariat s'était poursuivi en 2019 avec un nouveau modèle d'utilitaire compacts, produit sur le site de Vigo (Espagne).



Stellantis explique que ce type d'accord permet aux deux entreprises de profiter d'une optimisation de leurs coûts de développement et de production.





