Stellantis: ouvre les commandes du 3008 Hybride rechargeable

(CercleFinance.com) - Après le lancement réussi du nouveau E-3008 100 % électrique et du 3008 Hybride, Peugeot ouvre les commandes de la version Hybride Rechargeable 195 e-DCS7 de son SUV Fastback.



Le Peugeot 3008 Hybride Rechargeable 195 e-DCS7 associe un moteur électrique de 92 kW (125 ch) à un moteur thermique 4 cylindres 1,6 l turbocompressé de 150 ch (110 kW), pour une puissance cumulée de 195 ch (143 kW). Sa boite automatique à double embrayage à 7 rapports est produite en France dans l'usine de Metz.



' Cette nouvelle offre hybride de 195ch permet au nouveau 3008 des performances de premier ordre ainsi qu'une capacite de remorquage de 1550 kg au meilleur niveau du segment. La batterie de 21 kWh du Peugeot3008 Hybride Rechargeable lui permet d'atteindre une autonomie en roulage 100 % électrique de 87 km (cycle WLTP mixte). Elle peut être rechargée en seulement 2h55 (chargeur 7,4 kW) ou en 9h05 sur une prise domestique standard ' indique le groupe.





