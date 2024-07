Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: numéro un des utilitaires sur trois marchés information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi qu'il était arrivé en tête du marché des véhicules utilitaires au premier semestre en Europe et en Amérique du Sud, mais aussi dans la région Moyen-Orient et Afrique.



Sur le Vieux Continent, une zone qui compte 30 pays, sa division 'Stellantis Pro One' a occupé à l'issue des six premiers mois de l'année la place de numéro un sur le segment des véhicules utilitaires avec plus de 28,5% de part de marché, précise le groupe dans un communiqué.



Dans la région, la filiale a généré sur les six premiers mois de l'année un volume en hausse de 4% en glissement annuel, une croissance particulièrement portée par l'Allemagne.



En Amérique du Sud, le constructeur automobile se classe en première place des véhicules Utilitaires légers, des pick-ups et de fourgons, avec respectivement 31%, 34% et 33% de part de marché.



Trois de ses marques figurent ainsi dans le 'top 5' des ventes de fourgons: Fiat, Peugeot et Citroën.



Au Moyen-Orient et en Afrique, Stellantis dit revendiquer plus de 22% du segment des véhicules utilitaires, notamment grâce au succès du Fiat Fiorino qui est aujourd'hui le plus vendu sur le segment des fourgons.



En Amérique du Nord, le groupe se classe à la troisième position du marché grâce à Ram, qui se classe dans le 'top 3' des marques de pick-ups les plus vendus aux Etats-Unis et au Canada.





