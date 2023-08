Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: nouvelle marque de pièces en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé mardi une nouvelle marque, dénommée bproauto, destinée à renforcer son offre de pièces de rechange sur le marché nord-américain.



Le groupe automobile explique qu'il va proposer dans un premier temps une trentaine de pièces détachées, dont des filtres à air, des batteries, des plaquettes de frein, des filtres à huile ou des systèmes de contrôle de la pression des pneus.



Le constructeur prévoit ensuite de compléter son portefeuille en commercialisant une trentaine d'autres références, comme des capteurs ABS, des radiateurs, des alternateurs, des bougies et des feux arrière.



Dans un communiqué, Stellantis explique que cette gamme doit venir compléter sa marque existante de pièces automobiles, Mopar.





