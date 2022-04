Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: nouvelle Directrice Produit chez DS Automobiles information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination chez DS Automobiles de Agnès Tesson-Faget au poste de Directrice Produit. Elle est rattachée à Béatrice Foucher, Directrice Générale de la marque DS. Elle rejoint le comité de direction.



Agnès Tesson-Faget débute sa carrière au sein du Groupe PSA et plus spécifiquement au sein de la marque Peugeot où elle effectue l'ensemble de son parcours jusqu'à aujourd'hui.



Depuis 2012, elle a occupé différentes fonctions au sein de la Direction du Produit d'abord en tant que Chef de Projet Produit du Peugeot 2008, puis devient en 2015, Chef de Projet en avance de phase et, en 2016, Chef de Projet Marque des nouvelles Peugeot 308 et 308 SW.





