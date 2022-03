Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: nouvelle commande de boîte de vitesses 208, 2008 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 14:33









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les Peugeot 208 et 2008 sont désormais équipées d'une nouvelle commande de boîte de vitesses automatique, plus ergonomique et d'un usage plus facile.



' La nouvelle commande consiste en un élégant poussoir à impulsion parfaitement intégré à la console centrale ' indique le groupe.



Cette évolution de la commande de transmission ne concerne pas uniquement les motorisations thermiques à boîte de vitesses automatiques EAT8, mais aussi e-208 et e-2008 à motorisation 100% électrique. La nouvelle commande de boîte de transmission libère de l'espace au niveau de la console centrale.





