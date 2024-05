Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: nouveaux CEO chez Ram et Dodge information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé aujourd'hui les changements organisationnels suivants, mis en oeuvre au 1er juin 2024.



Christine Feuell est nommée CEO de la marque Ram en complément de sa responsabilité actuelle de CEO de la marque Chrysler, en remplacement de Timothy Kuniskis qui a décidé de prendre sa retraite après près de 32 ans au sein de la société.



Christine Feuell continuera de conduire la transformation électrique de la marque Chrysler tout en prenant de la direction de la marque Ram.



Par ailleurs, Matt McAlear est nommé CEO de la marque Dodge, en remplacement de Timothy Kuniskis. Il rejoint l'équipe de direction du groupe en tant qu'Executive Vice President.



Jusqu'alors, il dirigeait les opérations commerciales de Dodge, fort d'une grande expérience acquise dans les secteurs de l'automobile, du médical et du numérique.





