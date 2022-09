Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: nouveau responsable des technologies digitales information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 15:54

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi la nomination de Chris Taylor en tant que responsable de la stratégie et des technologies digitales de l'entreprise ('chief digital information officer'), un poste nouvellement créé.



Chris Taylor affiche près de 30 ans d'expérience internationale en informatique dans différents secteurs, y compris l'aviation, la production industrielle, les logiciels et les télécoms, précise le groupe automobile.



Il occupait jusqu'ici le poste de directeur de la transformation chez ServiceNow, un spécialiste des logiciels permettant d'optimiser les tâches et les processus métier.



Il travaillait auparavant pour le groupe Airbus en tant que vice-président mondial en charge de la transformation digitale et la cybersécurité.



Au sein de ses nouvelles fonctions, Taylor contribuera à la transformation du constructeur en une société technologique ('tech company') de mobilité durable tout en assurant l'amélioration de l'exécution de ses projets IT et de son efficacité organisationnelle.