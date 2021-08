Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : nouveau record à 18,3E information fournie par Cercle Finance • 12/08/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - Stellantis inscrit un nouveau record à 18,3E (le 4ème en 6 séances): la capitalisation du titre sera bientôt multipliée par 4 depuis son plancher de la mi-mars 2020 (objectif 19,3E), avec plus qu'un doublement depuis le 1er novembre 2020 (8,25E). Déjà +20% depuis le 20 juillet, soit en moins de 4 semaines... hausse parabolique.

