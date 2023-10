Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: nouveau projet d'usine de batteries en Indiana information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Stellantis et Samsung SDI annoncent que Kokomo, dans l'Etat américain de l'Indiana, accueillera une deuxième usine de production de batteries aux États-Unis dans le cadre de leur coentreprise StarPlus Energy.



Cette nouvelle usine, dont le démarrage est prévu début 2027, aura une capacité de production annuelle de 34 GWh. La coentreprise prévoit d'investir plus de 3,2 milliards de dollars dans ce projet et de créer 1400 nouveaux emplois à Kokomo et dans ses environs.



Il s'agira de la deuxième gigafactory StarPlus Energy implantée à Kokomo : la construction de la première gigafactory StarPlus Energy a déjà débuté, avec un démarrage prévu début 2025, et une capacité de production annuelle de 33 GWh.





