Stellantis: nouveau Peugeot E-3008 disponible à la commande

(CercleFinance.com) - Le nouveau Peugeot E-3008 est disponible à la commande dès aujourd'hui dans le réseau Peugeot et en ligne sur Peugeot.fr.



L'E-3008 est éligibles au bonus écologique sur l'ensemble de ses finitions, Allure et haut de gamme GT.



La finition GT offre le meilleur de Peugeot avec une présentation et une finition particulièrement raffinée : peinture bicolore avec toit noir, sellerie en Alcantara, jantes en alliage de 20'', projecteurs Pixel LED, éclairage d'ambiance personnalisable, Peugeot Panoramic i-Cockpit® avec écran incurvé de 21''.



Pour accompagner les clients dans leur transition vers une mobilité 100 % électrique, et répondre notamment aux besoins spécifiques des professionnels, le nouveau 3008 est également disponible en motorisation HYBRID 136 e-DCS6.



Le nouveau E-3008 est designé, développé et fabriqué dans l'usine de Sochaux, il sera doté prochainement des batteries ' made in France ' provenant de la gigafactory ACC située dans le Pas-de-Calais.





