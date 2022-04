Stellantis : nomination de Jean-Michel Billig

(AOF) - Stellantis a annoncé la nomination de Jean-Michel Billig, ancien dirigeant au sein de Naval Group, en tant que Chief Technology Officer chargé du développement des véhicules à piles à combustible à hydrogène à compter du 27 juin prochain. Uwe Hochgeschurtz, CEO de la Marque Opel, prendra en charge le pilotage de la commercialisation des véhicules à pile à combustible à hydrogène à l’échelle internationale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial - 4 ème américain avec 11 % de parts de marché et 2 ème européen avec 20 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 162 Md€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement en Amérique du nord et du sud et en Europe ;

- Modèle d’affaires adaptant le groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules via la transformation digitale, la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) et la responsabilité sociale ;

- Capital avec 4 actionnaires principaux : le holding de la famille Agnelli Exor pour 14,4 %, la famille Peugeot pour 7,2 %, le chinois Dongfeng pour 5,6 % et BPI France pour 5,66 %, John Elkann présidant le conseil d’administration de 11 membres et Carlos Tavares étant directeur général ;

- Situation financière saine : 64 Md€ de disponibilités et 56 Md€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Md€.

Enjeux

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » : maintien d’un point d’équilibre à moins de 50 % des facturations et de marges opérationnelles à plus de 2 chiffres / doublement du chiffre d’affaires dont un quadruplement dans le haut de gamme, un quart réalisé ailleurs qu’en Europe et en Amérique du nord (20 Md€ en Chine) et un tiers tirés des ventes en ligne / dès 2024, 5 Md$ de liquidités tirées des synergies ;

- Stratégie d’innovation : hausse de la capacité des batteries à 400 GWh / association piles à combustibles/hydrogène pour les grands utilitaires / nouveau fonds de capital risque de 300 M€ pour les technologies de pointe / partenariats stratégiques -Foxconn, Archerl, Engie, Mercedes-Benz, Total, Samsung et LG Energie- et académies dans le digital & data et l’électricité ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2038 avec une réduction de 50 % d’ici 2030 : 100 % de véhicules électriques en Europe et 50 % aux Etats-Unis d’ici 2030, soit un total de 5 millions par an / nouvelle division d’économie circulaire / partenariats, notamment avec Waymo (« Delivery as service » écoresponsable) ;

- Plans d’électrification et de software dotés de 30 Md€ d’investissements d’ici 2025 ;

- Lancement des usines de batteries au Canada et en Italie.

Défis

- Pénuries persistantes de semi-conducteurs ;

- Exécution des synergies –3,2 Md€ de cash net en 2021 sur 5 Md€ attendus en 2024 ;

- Renforcement des activités de financement aux Etats-Unis et en Europe ;

- Objectif 2022 d’une marge opérationnelle à 2 chiffres et d’un flux d’autofinancement libre positif.

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.