Stellantis : nomination d'Anne Abboud

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Anne Abboud au poste de Senior Vice-President Activités Stellantis Retail Anne Abboud a rejoint le Groupe PSA en janvier 2016, lorsqu'elle a été nommée responsable des ventes de la marque Peugeot en Europe. Elle prend ensuite la direction de PSA Retail, en mars 2018. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Renault couvrant à la fois l'activité commerciale et industrielle. La nouvelle société compte 11 250 collaborateurs, opérera dans onze pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Autriche, Pologne, Maroc) avec un réseau de 225 sites multimarques.

