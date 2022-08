Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: Moody's relève sa note, perspective stable information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir relevé de 'Baa3' à 'Baa2' sa note de crédit sur Stellantis, avec une perspective qui passe de 'positive' à 'stable'.



Dans un communiqué, l'agence d'évaluation financière justifie son relèvement par la réalisation continue, par le nouveau poids-lourd automobile, de synergies suite à la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot.



Moody's met par ailleurs en évidence les progrès réalisés par le groupe en termes de marges bénéficiaires et de dette, ainsi que son solide niveau de trésorerie qui devrait selon elle s'avérer utile au moment où le constructeur doit faire face à une pénurie de composants et de matières premières, ainsi qu'à des tensions inflationnistes et à une détérioration du moral des consommateurs.



L'action Stellantis s'inscrivait en léger repli (-0,1%) après ces commentaires à la Bourse de Paris vendredi.





