Stellantis: montée en puissance de l'hybride avec la demande

(CercleFinance.com) - Stellantis a déclaré mardi qu'il comptait équiper davantage de modèles avec sa technologie de motopropulseur hybride afin de répondre à la demande croissante de ses clients européens.



Cette annonce intervient alors que le groupe automobile a vu ses ventes de modèles hybrides grimper de 41% depuis le début de l'année 2024 par rapport à la même période en 2023.



Dans un communiqué, le constructeur explique qu'il compte proposer 30 modèles hybrides en Europe cette année, avec six nouveaux lancements prévus d'ici 2026.



Les véhicules concernés vont de l'Alfa Romeo Junior à la nouvelle Citroën C3, en passant par les nouveaux Peugeot 3008 et 5008 ou la récente Maserati Grecale.



Stellantis explique que ses boîtes de vitesses électrifiées à double embrayage (e-DCT) offrent une technologie d'hybridation abordable qui la rend accessible à de nombreux clients





