Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: monte en cadence la production du C5 Aircross information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - La production du nouveau C5 Aircross monte en cadence à l'usine de Rennes afin de préparer le lancement du nouveau modèle en Europe au cours du mois de juin.



C5 Aircross connaît un véritable succès depuis sa présentation en 2018 et son lancement en 2019. Ce véhicule est commercialisé dans 85 pays et comptabilise plus de 325 000 ventes, dont 245 000 en Europe.



Le SUV est disponible en versions thermique et hybride rechargeable qui représente aujourd'hui 41% des ventes.



Il dispose des suspensions Citroën Advanced Comfort® avec les nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort® ainsi que des technologies d'aide à la conduite, comme le Highway Driver Assist.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -1.34%