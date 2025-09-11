Stellantis mise sur la relance des camions RAM et sur la Jeep Cherokee pour accroître ses revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit avec les citations du directeur général tout au long du texte)

L'augmentation des revenus grâce à de nouveaux modèles sera un pilier essentiel de la stratégie future de Stellantis et un moyen de rétablir la génération de trésorerie, a déclaré jeudi le nouveau directeur général Antonio Filosa, qui a commencé à esquisser le nouveau plan d'affaires du constructeur automobile.

Stellantis STLAM.MI réintroduit des modèles, dont la Jeep Cherokee et les camions RAM à 8 cylindres, après les avoir abandonnés, ce qui s'est avéré être l'une des causes de la baisse des ventes du groupe depuis 2024, a dit Antonio Filosa.

Le directeur général, qui a pris ses fonctions en juin, a déclaré que l'entreprise avait beaucoup écouté les concessionnaires nord-américains et que ceux-ci réclamaient à cor et à cri le retour de ces modèles dans la gamme.

"Les États-Unis sont la priorité numéro un et c'est là que nous déployons le plus d'efforts", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée dans le cadre de la conférence d'automne de Kepler Cheuvreux.

Filosa travaille sur le nouveau plan d'entreprise à long terme du groupe, qui devrait être présenté au cours du premier semestre de l'année prochaine.

"L'objectif le plus urgent que nous ayons est de redresser la barre en matière de génération de liquidités", a-t-il déclaré.

"Comment voulons-nous y parvenir? (nous avons) beaucoup, beaucoup de leviers, mais le levier numéro un est l'augmentation de la ligne de revenus", a-t-il ajouté.

Stellantis a brûlé un total de plus de 9 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars) de liquidités entre 2024 et le premier semestre de cette année à la suite d'une baisse des ventes et des bénéfices, en particulier sur son marché clé d'Amérique du Nord, qui a conduit à un surplus de véhicules invendus et à l'éviction de l'ancien directeur général Carlos Tavares.

Antonio Filosa a déclaré que les stocks étaient désormais revenus à des niveaux "très sains".

"Nous avons beaucoup amélioré la qualité des stocks des concessionnaires. Par exemple, nous n'avons plus de stocks anciens. Ainsi, l'année modèle 2024, principalement toutes les (de) année modèle 2025 ont disparu", a-t-il déclaré.

Antonio Filosa a également promis un nouveau camion de taille moyenne RAM pour le marché nord-américain pour 2027, qui sera construit aux États-Unis, ajoutant que le constructeur automobile, qui a une grande empreinte manufacturière dans la région, a un "échange d'idées très productif" avec l'administration du président Donald Trump.

L'environnement tarifaire est "de plus en plus clair et nous sommes prêts à agir", a-t-il déclaré.

"Notre capacité aux États-Unis peut accueillir d'importants mouvements industriels. Nous travaillons donc toujours avec l'administration pour créer le scénario final et très bientôt, nous serons en mesure de communiquer autour de cela."

(1 $ = 0,8523 euros)