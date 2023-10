Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Stellantis: met à l'honneur une quarantaine de fournisseurs information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 14:41

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce avoir récompensé quarante de ses fournisseurs pour 'leur niveau d'engagement, de performance, de qualité et d'excellence opérationnelle pour l'année 2022'.



Le groupe a désigné un 'fournisseur de l'année' dans 16 catégories différentes. Parmi eux citons entre autres Plastic Omnium, Accenture ou encore Pirelli.



'Leur esprit de collaboration, leur performance exceptionnelle, leur qualité sans compromis et leur capacité à fournir des pièces et des services dans des délai impartis se sont révélés essentiels dans tout ce que nous avons accompli', a insisté Maxime Picat, Stellantis Chief Purchasing and Supply Chain Officer.



Stellantis en a profité pour confirmer son intention d'atteindre 100% de véhicules particuliers électriques (BEV) vendus en Europe et 50% de véhicules particuliers et de pick-up BEV aux Etats-Unis d'ici 2030, tout en réduisant la complexité ainsi que le coût des véhicules électriques à batterie de 40%.