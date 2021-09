Stellantis : Mercedes-Benz rejoint l'initiative ACC

(CercleFinance.com) - Stellantis et TotalEnergies annoncent des accords en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC) à hauteur d'un tiers du capital, s'engageant à porter la capacité industrielle d'ACC à 120 GWh minimum d'ici 2030.

Résultat d'une initiative entreprise en 2020 par Stellantis et TotalEnergies, ACC vise à développer et produire des cellules et des modules de batteries pour véhicules électriques en mettant l'accent sur la sécurité, les performances et la compétitivité.

Le nouvel objectif de capacité d'ACC mobilisera un investissement de plus de sept milliards d'euros qui sera soutenu par des subventions publiques et financé par des apports en fonds propres et des emprunts.