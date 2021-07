STELLANTIS : marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 meilleure que prévu

(AOF) - Stellantis organise aujourd'hui son "EV Day 2021" (présentation de sa stratégie d'électrification) et communique une mise à jour sur ses résultats du premier semestre. Le groupe s'attend à une performance forte concernant sa marge opérationnelle pour le premier semestre 2021, portée par des prix et un mix produits favorables. Toutes les équipes de Stellantis ont également répondu avec force aux contraintes de volumes causées par la pénurie de semi-conducteurs, en mettant en œuvre des mesures de contrôle des coûts très efficaces.

Par conséquent, la marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 devrait dépasser la fourchette de 5,5 % à 7,5 % communiquée précédemment pour l'ensemble de l'exercice, malgré des pertes de volumes par rapport à la production prévue.

Pour le premier semestre 2021, conformément aux perspectives communiquées lors de la conférence call du premier trimestre 2021, Stellantis prévoit des Free Cash Flows industriels négatifs dus à l'impact négatif sur le fonds de roulement des volumes de production qui sont inférieurs aux prévisions.

Un début très prometteur de la mise en œuvre des synergies, en bonne voie pour dépasser l'objectif du premier exercice, devrait contribuer de manière significative à la performance du Free Cash Flow sur l'ensemble de l'exercice, qui selon les prévisions devrait être positive.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.