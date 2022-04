Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : lourde rechute sous 14E information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 10:29









(CercleFinance.com) - Stellantis subit une lourde rechute sous 14E et pourrait retrouver du soutien vers 13,5E (support du 10 mars) avant de glisser plus dangereusement vers le plancher annuel de clôture des 12,93/12,95E des 7 et 8 mars (plus bas intraday de 12,16E le 7 mars).





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -4.17%