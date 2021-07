Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : lourde rechute, cassure des 15,4E alarmante Cercle Finance • 19/07/2021 à 15:52









(CercleFinance.com) - Le secteur bancaire, puis le secteur automobile sont les principales victimes d'une soudaine perte de confiance dans un avenir radieux, débarrassé de la pandémie. Stellantis ouvre un 'gap' sous 15,64E et subit une lourde rechute qui menace de rendre irréversible la cassure du support des 15,4E, ex-zénith du 18 mars et 7 avril. Stellantis retrouvera un bon soutien au niveau des 13,8E, le plancher des 29 et 30 avril.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -3.76%