Stellantis: les ventes US de FCA en baisse au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 10:59

(CercleFinance.com) - FCA US a annoncé hier soir que ses ventes aux Etats-Unis avaient chuté de 18% au quatrième trimestre, une baisse que le groupe automobile explique par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 et de la récente pénurie de puces.



Dans un communiqué, la filiale américaine de Stellantis fait état de 411.513 nouvelles immatriculations sur les trois derniers mois de 2021, contre 499.431 unités un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'année, FCA dit avoir livré 1.777.394 véhicules, soit 2% de moins que les 1.820.636 de l'exercice 2020.



La société explique que les problèmes d'approvisionnement se sont traduits par une réduction de 13% de ses stocks disponibles l'an dernier.



FCA note toutefois que la situation tend à s'améliorer et que la demande s'annonce robuste pour 2022, un exercice qui sera caractérisé par l'arrivée d'une nouvelle Jeep Grand Cherokee et d'un rajeunissement de la gamme pour Grand Wagoneer, Wagoneer et Ram 1500.