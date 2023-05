Stellantis: les dernières recommandations des brokers information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 15:57

(CercleFinance.com) - Le groupe a inauguré sa première gigafactory en France, trois ans seulement après la création de la société commune ACC (Automotive Cells Company) par Stellantis et TotalEnergies, rejoints en 2021 par Mercedes-Benz



Suite à cette inauguration, Oddo BHF confirme son conseil Surperformance sur la valeur et son objectif de cours de 22 E.



'Cette usine, dont la construction a démarré début 2022, devrait être mise en service d'ici la fin de l'été avec une première ligne de production de 15 GWh (coût estimé à >800 ME) opérée par 300 salariés (dont 80% issus de l'usine voisine de Stellantis), avant l'installation de deux autres lignes dans les prochaines années qui porteront la capacité totale du site à 40 GWh, essentiellement à destination des sites français de Stellantis' indique Oddo BHF.



'A pleine charge, l'usine d'ACC sera en mesure de fournir les batteries nécessaires pour 300 000 BEV par an dans les deux premières années, puis plus de 800 000 à terme' rajoute le bureau d'analyses.



Rappelons enfin que deux autres usines sont prévues en Europe d'ici 2026 pour ACC (en Allemagne et en Italie).



RBC Capital Markets a renouvelé également son opinion 'surperformance' sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 20 euros, estimant que la récente nomination de Natalie Knight en tant que directrice financière pourrait préfigurer d'une attention accrue au marché nord-américain.



'Knight sera basée à Auburn Hills, dans le Michigan, et nous pensons que son aptitude à cibler les investisseurs nord-américains a été l'un des critères principaux derrière sa nomination', souligne RBC.



D'après le broker canadien, la nouvelle cadre dirigeante pourrait être disposée à organiser davantage de rencontres avec la communauté financière aux Etats-Unis, un élément susceptible selon lui de permettre à Stellantis de rattraper son retard en termes de valorisation vis-à-vis de Ford et GM, qui ont l'habitude d'organiser régulièrement des réunions avec les investisseurs de la région.



Le courtier fait en effet remarquer qu'en dépit de marges opérationnelles bien supérieures, le titre Stellantis se traite aujourd'hui sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 1,4x, contre 1,5x pour GM et 2.0x pour Ford.