Stellantis: les analystes saluent les bons résultats information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 15:07

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% après l'annonce des résultats du 1er semestre 2022.



Invest Securities réaffirme son opinion 'achat ' sur Stellantis malgré un objectif de cours ajusté de 28,1 à 27,7 euros, jugeant que la forte sous-évaluation reste patente et que les investisseurs sur-réagissent beaucoup trop négativement aux risques liés au contexte macro.



'Une fois encore, le groupe a dépassé les attentes, en particulier en Europe et NAFTA sur ce semestre pourtant compliqué qui n'a pas mis Stellantis à l'abris de l'aversion générale pour les valeurs auto avec un recul de près de -20% depuis le début de l'année', note l'analyste.



'Nos anticipations de BNA 2022/23/24 sont maintenues et en ligne à long terme avec le plan Dare Forward 2030 qui nous sert de référence pour notre modèle. La trajectoire a été modérée à court terme, mais l'atterrissage 2030 est conservé', poursuit-il.



Stellantis a enregistré une nouvelle performance solide en termes de bénéfice/fonds propres au premier semestre 2022, dans un contexte difficile estime Stifel. Toutes les divisions, sauf Maserati, ont atteint une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres au premier semestre. Suite à cette annonce, Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours à 28 E.



Le directeur financier ne voit 'aucune raison pour que la marge se détériore au second semestre'. En conséquence, Stifel a modifié sa séquence de BPA pour 2022/24 ' en laissant notre objectif de cours inchangé et nous continuons d'affirmer qu'une exécution impressionnante mérite mieux que cela '.



' Nous pensons qu'étant donné le déséquilibre actuel élevé entre la demande et l'offre (le LVP est à 20 % du pic de 2018), le risque de récession se situe probablement plus sur les prix.'



' Dans le pire des cas, continue Stifel, le BPA tomberait à 4,1 E en 2023 et l'action se négocierait à 3,3xP/E. Cela ressemble à un achat pour nous. '