Stellantis: les analystes restent très confiants information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 18 euros sur Stellantis, après une journée investisseurs organisée par le constructeur automobile issu du rapprochement entre Peugeot et Fiat Chrysler.



'L'audition du directeur financier Richard Palmer et du directeur des relations investisseurs Andrea Bandinelli nous permet de rester très confiants quant aux performances opérationnelles de Stellantis et à la solidité de sa transformation', commente le broker.



'La décote de valorisation par rapport aux pairs reste quelque peu un mystère, compte tenu la qualité de l'exécution, y compris la génération et la conversion de trésorerie supérieures', poursuit Jefferies dans le résumé de sa note.



Oddo a organisé également un roadshow avec Richard Palmer, CFO de Stellantis, à destination des investisseurs français. Suite à cette réunion, Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 20 E.



L'analyste ressort largement confortés dans son opinion positive sur Stellantis (son Top Pick sectoriel).



' Après un premier semestre déjà excellent, le management a, de nouveau affiché sa confiance dans sa capacité à maintenir une performance opérationnelle élevée (rentabilité à deux chiffres) ' indique Oddo.



L'analyste indique que le CFO s'est montré très rassurant sur l'environnement actuel en Amérique du Nord (demande, prix, mix) et plus prudent sur l'Europe (tout en précisant ne pas encore percevoir de signaux négatifs sur l'activité).



' Il a ensuite rappelé les enjeux des prochaines années déjà détaillés lors du CMD (réduction du BFR, réduction du déficit de pensions, développement de la captive aux Etats-Unis, investissements batteries/logiciel) et la politique de dividende jugée attractive (payout de 25-30%, rendement actuel de 10%) ' rajoute Oddo.